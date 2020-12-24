أصالة توجه رسالة قاسية لـ طارق العريان بعد إنتشار أنباء عن زواجه "صور"

نشرت الفنانة السورية اصاله عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام " صوره طلاقيها طارق العريان وعلقت قائلة: "هي اقسي صوره انا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

واستطردت أصالة حديثها: "الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب..سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

ويعد ظهور طارق ونيكول هو الأول بعد هذه الأقاويل، وذلك فى حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم، حيث جاء ظهور طارق ونيكول في هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما، خاصة أن هناك عددًا من الفنانين الذين وجهوا الشكر لدعوتهم إلى كل من طارق ونيكول.

علقت شام الذهبي، ابنة أصالة، على صورة طارق العريان والموديل اللبنانية التي نشرتها والدتها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت شام: "أنا بعرف قديش الألم كان كبير والخيانة قاسية ووقوف بعض الأصدقاء مع الغلط أقسا، يا أنقى وأعظم ست شفتها بالحياة، أنتِ مثال لكل مرأة تجاوزت محنا كثيرة بالحياة لتكون أقوى، وهي الصدمة راح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيرة تجاوزتها".

وتابعت: "الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صدمة النا كلنا بس راح تعدي ونكون اقوا، انا فخورة فيكي لأنك إنسانة حقيقية، شفافة، وواضحة ونقية، عبري يا دنيتنا كلنا وما تخافي على زعلنا انا معك للموت، وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها".

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ويذكر أن، طارق العريان انفصل عن المطربة أصالة في بداية العام، ما أثار حالة من الجدل الواسع، خاصة أنه كان هناك كثير من الأقاويل حول السبب الرئيسى في الانفصال.