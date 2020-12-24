الأهلي ينعى رئيس نادي الزمالك

نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم. ببالغ الحزن والأسى، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

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توفى منذ قيل المستشار " أحمد البكري" رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة خلفا للمستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا .

وأصيب أحمد البكري بفيروس كورونا، وتم حجزه بإحدى مستشفيات الجيزة، بعد أيام قليلة من توليه المسئولية كرئيس لنادي الزمالك خلفا لمجلس الإدارة الذي كان يرأسه مرتضى منصور، والذي تم حله من قبل وزارة الشباب والرياضة، بعدما تم إثبات عدة مخالفات مالية، أقرتها اللجنة التي كلفتها وزارة الشباب والرياضة للتفتيش داخل نادي الزمالك.

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اجتماع طاريء



دعى أشرف صبحي وزير السباب والرياضة، إلى اجتماع طاريء مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ورفع حالة الاستعداد القصوى، بعد وفاة رئيس اللجنة أحمد البكري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

أمير مرتضى يفتح النار على لجنة الزمالك

وجه أمير مرتضي منصور المشرف السابق علي قطاع الكرة بنادي الزمالك، رسالة ساخنة للجنة الثلاثية و المسئولين داخل الزمالك، معبرا عن إستيائة من الهجوم الذي يشنه حسب " قوله" المسئولين داخل الزمالك واصفا إياه بالكذب والتضليل وإالتزام الصمت من أجل مصلحة الفريق والزمالك.

وكتب أمير مرتضي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا :" كمية التصريحات والأخبار والتسريبات الكاذبة من مسئوليين الزمالك، تخطت كل الحدود وفاقت المعقول ".

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