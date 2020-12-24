كل ما تريد معرفته عن مبارة مانشستر يونايتد وليستر سيتي .. الموعد وموقف الفريقين

يتواجد ليستر سيتي في وضعية جيدة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويسعى بكل القوة تحقيق الثلاث ومزاحمة ليفربول على صدارة جدول الدوري، لاسيما أن المباراة تقام في معقل الليستر.

ويحتل الثعالب المركز الثاني بترتيب البريميرليج برصيد 27 نقطة جمعها في 14 مباراة.

على الجهة الأخرى، يسعى مانشستر يونايتد لاستعادة معنويات لاعبيه والأداء الغائب عن الفريق، حيث فاز الشياطين الحمر في الجولة الماضية على فريق ليدز يونايتد بنتيجة 6/2 خاصة بعد خروجه من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل اليونايتد المركز الثالث برصيد 26 نقطة جمعها الفريق في 13 مباراة بالدوري الانجليزي.

ويبحث أبناء سولشار عن وصافة الدوري من خلال حصد الثلاث نقاط ووضع قدم بقوة ضمن الكبار في البريميرليج

التشكيل المتوقع مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي



في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في الدفاع: أرون فان بيساكا، فيكتور ليندوف، هاري ماجواير، لوك شو

في خط الوسط: سكوت ماكتوميني، فريد، برونو فيرنانديز

في الهجوم: دانيال جيمس، أنتوني مارشيال، ماركوس راشفورد

وجاء تشكيل ليستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكيل.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا- جوني إيفينز- كريستيان فوكس.

خط الوسط الدفاعي: ميندي- جيمس جوستين

خط الوسط الهجومي: جيمس ماديسون- يوري تيلمناس- جينجيز أوندر- بارنز.

خط الهجوم: جيمي فاردي.