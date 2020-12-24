تعرف على رئيس الزمالك الجديد

تولى هشام إبراهيم منصب رئاسة نادي الزمالك، مؤقتا، كونه النائب لأحمد البكري رئيس الزمالك، الذي وافته المنية منذ قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ويتولى هشام إبراهيم مقاليد الامور بالقلعة البيضاء، لحين إعلان وزارة الشباب والرياضة، عن رئيس الزمالك القادم.

وفاة رئيس الزمالك

توفى منذ قيل المستشار " أحمد البكري" رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة خلفا للمستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا .

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