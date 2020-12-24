تعرف على رئيس الزمالك الجديد

تولى هشام إبراهيم منصب رئاسة نادي الزمالك، مؤقتا، كونه النائب لأحمد البكري رئيس الزمالك، الذي وافته المنية منذ قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
ويتولى هشام إبراهيم مقاليد الامور بالقلعة البيضاء، لحين إعلان وزارة الشباب والرياضة، عن رئيس الزمالك القادم.
وفاة رئيس الزمالك
توفى منذ قيل المستشار " أحمد البكري" رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة خلفا للمستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا .
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اجتماع طاريء
دعى أشرف صبحي وزير السباب والرياضة، إلى اجتماع طاريء مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ورفع حالة الاستعداد القصوى، بعد وفاة رئيس اللجنة أحمد البكري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
أمير مرتضى يفتح النار على لجنة الزمالك
وجه أمير مرتضي منصور المشرف السابق علي قطاع الكرة بنادي الزمالك، رسالة ساخنة للجنة الثلاثية و المسئولين داخل الزمالك، معبرا عن إستيائة من الهجوم الذي يشنه حسب " قوله" المسئولين داخل الزمالك واصفا إياه بالكذب والتضليل وإالتزام الصمت من أجل مصلحة الفريق والزمالك.
وكتب أمير مرتضي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا :" كمية التصريحات والأخبار والتسريبات الكاذبة من مسئوليين الزمالك، تخطت كل الحدود وفاقت المعقول ".
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وتابع أمير قائلا: " الواحد ملتزم الصمت من أجل أن تسير المركب ومن أجل دعم الفريق ، إن لم تستطع إدارة الفريق والتجديد للاعبين، فعليك بالخروج من الزمالك وإلتزم الصمت أو عليك بتوجية السؤال لنا وسنجيبك بما تريد".
الجدير بالذكر أن أمير مرتضي، قد تقدم بإستقالته من منصب المشرف العام علي الكرة داخل نادي الزمالك، بعد قرار وزراة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشارمرتضي منصور،
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