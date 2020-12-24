عاجل | وفاة رئيس نادي الزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا

توفى منذ قيل المستشار " أحمد البكري" رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة خلفا للمستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا .

وأصيب أحمد البكري بفيروس كورونا، وتم حجزه بإحدى مستشفيات الجيزة، بعد أيام قليلة من توليه المسئولية كرئيس لنادي الزمالك خلفا لمجلس الإدارة الذي كان يرأسه مرتضى منصور، والذي تم حله من قبل وزارة الشباب والرياضة، بعدما تم إثبات عدة مخالفات مالية، أقرتها اللجنة التي كلفتها وزارة الشباب والرياضة للتفتيش داخل نادي الزمالك. اقرأ أيضا: أمير مرتضي يفتح النار علي مسؤولي الزمالك:" كفاية كذب.. مش عارف تدير أمشي"وكانت اللجنة الثلاثية قد اتخذت عدة قرارات داخل نادي الزمالك منذ توليها أبرزها: 1- تعيين لجنة فنية لإدارة شؤون كرة القدم برئاسة أيمن يونس، يعاونه كل من عبدالحليم علي كمدير للكرة، وأشرف قاسم كمشرف على قطاع الكرة داخل النادي.

2- وقف عدة صفقات لنادي الزمالك، أبرزها أمير عادل اللاعب الدينماركي ذو الأصول المصرية، وأحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، بحجة إهانته لنادي الزمالك في إحدى تغريداته السابقة. اقرأ أيضا: أحمد الشيخ: "هذا سبب تشجيعي للزمالك رغم انتمائي للأهلي"

كما أصدرت اللجنة الثلاثية بيانا فيما سبق،أكد على أن نادي الزمالك عليه مديونيات بقيمة مالية تتخطى المليار جنيه لصالح هيئات حكومية مثل هيئة الضرائب.

أمير مرتضى يفتح النار على مسؤولي اللجنة الثلاثية

وجه أمير مرتضي منصور المشرف السابق علي قطاع الكرة بنادي الزمالك، رسالة ساخنة للجنة الثلاثية و المسئولين داخل الزمالك، معبرا عن إستيائة من الهجوم الذي يشنه حسب " قوله" المسئولين داخل الزمالك واصفا إياه بالكذب والتضليل وإالتزام الصمت من أجل مصلحة الفريق والزمالك.

وكتب أمير مرتضي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا :" كمية التصريحات والأخبار والتسريبات الكاذبة من مسئوليين الزمالك، تخطت كل الحدود وفاقت المعقول ".

وتابع أمير قائلا: " الواحد ملتزم الصمت من أجل أن تسير المركب ومن أجل دعم الفريق ، إن لم تستطع إدارة الفريق والتجديد للاعبين، فعليك بالخروج من الزمالك وإلتزم الصمت أو عليك بتوجية السؤال لنا وسنجيبك بما تريد".



الجدير بالذكر أن أمير مرتضي، قد تقدم بإستقالته من منصب المشرف العام علي الكرة داخل نادي الزمالك، بعد قرار وزراة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك.