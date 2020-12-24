بالصور... تعرف علي أول تعليق لمرتضي منصور بعد وفاة رئيس الزمالك

أعرب مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق عن حزنه بشأن توفى رئيس الزمالك المستشار أحمد البكري، وتقدم بالعزاء لكامل أسرته متمني أن يسمنه الله فسيح جناته . وكتب المستشار مرتضى منصور عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" معبرا عن كامل العزاء لأسرة رئيس الزمالك السابق معلقا " ينعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري الذى وافته المنية صباح اليوم، ويتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته". اقرأ أيضا: تعرف على رئيس الزمالك الجديد

وتوفى اليوم المستشار " أحمد البكري" رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة خلفا للمستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا .

وأصيب أحمد البكري بفيروس كورونا، وتم حجزه بإحدى مستشفيات الجيزة، بعد أيام قليلة من توليه المسئولية كرئيس لنادي الزمالك خلفا لمجلس الإدارة الذي كان يرأسه مرتضى منصور، والذي تم حله من قبل وزارة الشباب والرياضة، بعدما تم إثبات عدة مخالفات مالية، أقرتها اللجنة التي كلفتها وزارة الشباب والرياضة للتفتيش داخل نادي الزمالك. وكانت اللجنة الثلاثية قد اتخذت عدة قرارات داخل نادي الزمالك منذ توليها أبرزها:

1- تعيين لجنة فنية لإدارة شؤون كرة القدم برئاسة أيمن يونس، يعاونه كل من عبدالحليم علي كمدير للكرة، وأشرف قاسم كمشرف على قطاع الكرة داخل النادي.

2- وقف عدة صفقات لنادي الزمالك، أبرزها أمير عادل اللاعب الدينماركي ذو الأصول المصرية، وأحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، بحجة إهانته لنادي الزمالك في إحدى تغريداته السابقة. اقرا أيضا: عاجل| اجتماع طاريء بين وزير الرياضة ولجنة الزمالك بعد وفاة أحمد البكري

الأهلي ينعي رئيس الزمالك

نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم. ببالغ الحزن والأسى، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم. ببالغ الحزن والأسى، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. كما يتقدم دوت الخليج بخالص التعازي لأسرة المتوفي متمنيا أن يسكنه الله فسيح جناته والفردوس الأعلى

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