نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-

في مجال الثروة الزراعية

ضبط ("مصنعين ، متجر أعلاف" بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية).. بمضبوطات بلغت (38 طن أعلاف حيوانية – 230 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر وبدون بيانات وبدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. ضبط ("مصنعين ، متجر أعلاف" بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية).. بمضبوطات بلغت (38 طن أعلاف حيوانية – 230 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر وبدون بيانات وبدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. ضبط (14 قضية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية) .. بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية). في مجال حماية البيئة



المواد الغذائية: ضبط (1) سيارة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية .. بمضبوطات بلغت (8,250 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات، (مصنع عشوائى) لإنتاج زيت الطعام بنطاق "مديرية أمن المنوفية".. بمضبوطات بلغت (32 طن زيوت طعام "مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية"). التفتيش البيئى: ضبط (10) منشآت صناعية بدون "سجل بيئى – ترخيص مزاولة نشاط" بنطاق مديرية أمن القاهرة. عوادم السيارات: ضبط عدد (22) سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة). الضوضاء: ضبط عدد (2) قضية زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً .. بنطاق المنطقة المركزية. في مجال حماية الثروة السمكية

ضبط عدد (64) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية. ضبط عدد (64) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية. في مجال الملاحة الداخلية





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