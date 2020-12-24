السيطرة على حريق داخل مدرسة بالجيزة

نجحت الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق نشب داخل مدرسة بالحوامدية ولم يسفر عن أي إصابات، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وبقيادة اللواء هشام صادق مديرا للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيقات.

وتبين بعد إجراء المعاينة الأولية بقيادة العميد على عبد الكريم رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة، أن الحريق اشتعل بمقاعد خشبية قديمة ومخلفات، حيث احترقت 10 مقاعد خشبية قديمة، خاصة بالطلاب، ولم يسفر الحريق عن إصابات.

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يواصل رجال المباحث بقيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الجنوب والمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، التحقيق والاستماع إلى لأقوال العاملين بالمدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.