عاجل .. السيسى يجتمع بـ رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وتطوير قرى الريف المصرى فى إطار برنامج "حياة كريمة".

ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية، على نحو يساهم فى الإسراع باستكمالها طبقاً للجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير والمواصفات، الأمر الذى يعزز من عوائد القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للاقتصاد الوطنى من تلك المشروعات.

كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى فى إطار برنامج "حياة كريمة"، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على ضمان التدفقات المالية لهذا المشروع وتكثيف العمل به على نحو متناغم بين كافة قطاعات الدولة ذات الصلة، وذلك بالتركيز على كافة جوانب التطوير من الناحية الإنشائية والخدمية والمعيشية، بما يساهم فى تخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين.