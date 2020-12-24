إنفوجراف.. محاذير المعاهد الأزهرية قبل امتحانات نصف العام

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز تلك المحاذير.

وقرر الأزهر الشريف، تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية، إذ أنه كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2021 لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، لتعقد يوم السبت الموافق 2 يناير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية "الصفين الرابع والخامس"، فيما تعقد يوم الأربعاء الموافق 6 يناير امتحانات صفوف النقل الإعدادية.

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