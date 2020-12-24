فى اجتماعه مع زايد .. وزير التنمية يشدد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء محمود شعراوى، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى جميع محافظة الجمهورية بكل حزم، والتعامل بحسم مع أى محاولات لمخالفة تلك الإجراءات.

وأشار شعراوى، وفقا لبيان صحفى، إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بعدم التهاون فى تنفيذ الإجراءات والقرارات التى تتخذها الدولة فى هذا الشأن، خاصة إلغاء الاحتفالات والتجمعات فى رأس السنة الجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية لزيادة وتكثيف الحملات على وسائل النقل للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية وفرض الغرامات عَلِى المخالفين لتلك التعليمات للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة المحافظين لمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية فى المواعيد المعلنة من الدولة والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد ومعاقبة المخالفين لتلك القرارات وفقاً للاجراءات القانونية ومنع تقديم الشيشة فى المقاهى والمطاعم والكافيهات.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات رصدت خلال اليومين الماضيين أكثر من 10 آلاف مخالفة متنوعة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية ومواعيد غلق المحال فى التوقيتات المعلنة من الدولة، لافتاً إلى أن المخالفات تنوعت ما بين المقاهى والمطاعم والمحال والأسواق والورش المخالفة وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بمديريات الأمن.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة الاستمرار فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأشاد اللواء محمود شعراوى خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع زيادة عدد المستشفيات على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة، وذلك لتغطية كافة الأحياء على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس.

وأشار مجاهد إلى الاجتماع تناول آلية توزيع اللقاح، حيث إنه جارى الاتفاق على منشآت تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات تكون مركزًا رئيسيًا لتلقى جرعات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة من المواطنين، وذلك وفقًا للتنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والداخلية والتنمية المحلية والسادة المحافظين على مستوى الجمهورية وكافة الجهات المعنية.

وتابع مجاهد أن الوزيرة توجهت بالشكر للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، لدورها الكبير فى اختيار لقاحات فيروس كورونا بناء على تكنولوجيا أثبتت مأمونية تلك اللقاحات، كما أشارت إلى أن اللقاح الصينى "سينوفارم" الذى تم توفيره جاء بموافقة لجنة تضم ممثلين من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي، وهيئة الدواء المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.

ولفت مجاهد إلى أنه جارى إتاحة جرعات اللقاح للمواطنين بعد استلامها من معامل هيئة الدواء المصرية حيث إن اللقاح يخضع لـ 4 أنواع من التحاليل بعد استلام الشحنات، وتتم بشكل دقيق وتستغرق أكثر من أسبوعين، مضيفًا أن اللقاح سوف يحصل على موافقة الطوارئ المصرية قبل إتاحته للفئات المستحقة.

وذكر مجاهد أنه سيتم توزيع اللقاح على الفئات المستهدفة بتلقى اللقاح من خلال منظومة تشغيل تربط بين الموقع الإلكترونى الخاص بالتسجيل والخط الساخن لوزارة الصحة والسكان وأماكن تلقى جرعات اللقاح، لافتًا إلى أن المنشآت الخاصة بتلقى اللقاح تضم منطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، ويحصل المواطن على كارت متابعة صحية وميعاد تلقى الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.

وذكرت الوزيرة أن الأولوية فى توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، الحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ونفقة الدولة، والتأمين الصحى.

ومن جانبهم توجه المحافظون بالشكر للدكتورة هالة زايد لسرعة تلبية احتياجات المستشفيات، حيث تمت مناقشة تطوير ورفع كفاءة بعض المستشفيات فى عدد من المحافظات وامدادها بالمستلزمات وكافة التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى مناقشة النظر فى تشغيل بعض المستشفيات المتوقفة عن العمل أو إحلالها وفقًا للوضع الحالى لتلك المستشفيات بما يخدم صالح المريض المصرى، كما أشادوا بالكفاءة ومستوى التجهيزات التى تشهدها الوحدات الصحية والمستشفيات التى يتم افتتاحها.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل المستمر لمتابعة الموقف بكافة المحافظات وعقد اجتماعات بصورة دورية بين الوزارتين والمحافظين.