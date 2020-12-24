جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس السيسى، عن أصدق تمنياته القلبية وخالص تهانيه بهذه المناسبة، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا وعامًا يسوده الخير وتتحقق فيه طموحاتهم وآمالهم ولشعوبهم ولجميع شعوب العالم المزيد من التنمية والتقدم والرخاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.