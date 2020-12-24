الأهلي ينعي أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم..داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.
وكان عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك قد أكد وفاة المستشار أحمد البكرى متأثرا بفيروس كورونا، حيث أُصيب المستشار أحمد البكرى بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.
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