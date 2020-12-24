وصول طائرة البطل العالمى بيج رامى مطار القاهرة

وصلت منذ قليل، طائرة مصر للطيران، التى تقل البطل العالمى المصرى ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» Big Ramy»، والقادمة من نيويورك رقم MS986.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، علي تزيين مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، والذي سيشهد احتفالية خاصة لاستقبال مستر أولمبياد "بيج رامي"، فور وصوله علي متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، وسط أجواء احتفالية أيضا من قبل الشركة الوطنية، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، كما عرضت شركة الميناء لقطات لبيج رامي عبر الشاشات المنتشرة في المطار.

‎ومن المنتظر، أن يكون فى استقبال رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى المطار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.

‎وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.