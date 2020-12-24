الحكومة تؤكد حرص الدولة على تطبيق منظومة الرى الحديث فى الأراضى الزراعية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز فى مياه الرى يؤدى لبوار الأراضى الزراعية بمحافظة الفيوم، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الرى، أنه لا صحة لوجود عجز فى مياه الرى، سواء بمحافظة الفيوم أو غيرها من المحافظات، مُوضحةً التزام الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات المائية اللازمة لرى جميع الزراعات بكافة محافظات الجمهورية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقاً للخطة الموضوعة، مُشددةً على حرص الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.





وفى إطار حرص الدولة على توفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعى، فإنه يتم المرور والمتابعة بشكل يومى، لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف والمحطات بكافة المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أى مخالفات أو تعديات على المجاري المائية، ولم يتم رصد أو ورود أي شكاوى تذكر فيما يخص نقص مياه الري.

كما أنه جاري حالياً تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كم على مستوى المحافظات، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.