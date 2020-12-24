الرئيس السيسى يوفد مندوبين لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى مندوبين للتهنئة ولحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، وأوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلا من أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، وعبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة السريان الأرثوذكس.

كما أوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلا من محمد مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، واللواء شرطة أشرف السيد جاب الله إلى الكنيسة الأسقفية، واللواء شرطة حسين عبد الحكيم ياسين إلى طائفة الروم الكاثوليك.

وأوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا اللواء شرطة هاني محمد عبد الرحمن القاضي إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، واللواء شرطة منتصر محمد محمود إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، ولواء شرطة عبد الحميد أحمد حامد إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.