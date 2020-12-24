زوجة المستشار أحمد البكرى تغيب عن الجنازة لإصابتها بـ"كورونا"

تخضع زوجة المستشار الراحل أحمد بكري رئيس نادي الزمالك إلى العزل الصحى خلال الفترة الحالية بسبب معاناتها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث لن تتمكن من المشاركة في الجنازة المحدد لها عصر اليوم (الخميس) في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وأعلن نادي الزمالك اليوم عن وفاة المستشار أحمد البكري، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد والذي خضع بسببه إلى العزل الطبي في إحدى مستشفيات القاهرة خلال الأسبوع الماضي.

كان المستشار أحمد البكرى تولي مسؤولية رئاسة نادي الزمالك خلفا لمرتضي منصور، وذلك بقرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري بعد حل المجلس السابق.

ونعت نانسى البكرى نجلة أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك وفاة والدها برسالة مؤثرة عبر حسابها على فيس بوك ، وكتبت نانسى : "انا لله و انا اليه راجعونبابا في ذمه الله..اسألكم الدعاء له بالرحمه و المغفره يارب ..طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهراً وغاب عن الدنيا..لن أنساك ولن تلهيني مشاغل ..صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

كما نعى كل مسؤولو الرياضة المصرية رئيس نادي الزمالك الراحل، على رأسهم وزارة الرياضة ،واتحاد الكرة المصري، ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

يذكر أن المستشار أحمد البكري من مواليد محافظة الفيوم، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980، والتحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها حتى وصل لدرجة محام عام أول، ثم نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيسا بمحاكم الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة، قبل أن يتولى رئاسة الزمالك قبل 25 يوماً.