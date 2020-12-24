لمسة خير.. بروتوكول لدعم مرضي الجلدية بـ 3 ملايين جنيه

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بروتوكول تعاون لدعم وتطوير مبادرة «لمسة خير» لدعم المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة من غير القادرين وذلك تحت إشراف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق .

وصرح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن التعاون وفقًا للبروتوكول الموقع يشمل دعم مبادرة «لمسة خير» لدعم المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة (قشر السمك وانحلال الجلد الفقاعي ) والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية وتعد أول مبادرة مجتمعية للكشف علي الأمراض الجلدية المزمنة بالقري الأكثر احتياج بمختلف المحافظات بالمجان .

وأوضح «عبدالفتاح» أن التعاون مع مؤسسة بنك مصر يشمل الكشف علي حالات المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة ودعمهم في الحصول علي علاج شهري مجاني كذلك نشر التوعوية بطرق مقاومة الإصابة بالأمراض الجلدية وطرق الحماية حيث تعمل المبادرة علي 3 محاور هي التشخيص والعلاج المجاني والتوعية وذلك بالتعاون مع كلية الطب جامعة القاهرة .

ولفت إلي أن البنك سيساهم في علاج 100 من الحالات غير القادرة بالمجان لمدة خمس سنوات بمساهمة إجمالية قدرها 3 مليون جنيه كجزء من مسئوليتها المجتمعية ولدعم العمل التطوعي العام ؛ لافتا إلي أن دور مؤسسة صناع الخير سيشمل تجهيز القوافل الطبية في المدن والقري الأكثر احتياجا للكشف علي الحالات واختيار الحالات المستحقة من خلال التقارير الطبية والأبحاث الاجتماعية

وقع البروتوكول هناء محمود البوريني مدير مؤسسة بنك مصر كطرف أول و هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير كطرف ثاني.

يذكر أن مبادرة «لمسة خير» أطلقتها مؤسسة صناع الخير تحت رعاية مجلس الوزراء و تستهدف الوصول إلى انقاذ حياة أكبر عدد ممكن من مصابى الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة غير القادرين في كل انحاء مصر بالمتابعة، والاشراف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان وأن ذلك يحتاج لتضافر الجميع لتحقيق هذا الهدف الإنسانى النبيل.