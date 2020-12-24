نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تشهد احتفاء نادي النيل في كندا بمرور 33 عاما على إنشائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة في احتفال أبناء الجالية المصرية في كندا، بالذكرى 33 لتأسيس نادي النيل، وتكريمه العالِمين المصريين: الدكتور هدى المراغي، لمنحها أعلى وسام مدني في كندا نظير إسهاماتها في مجال الهندسة الميكانيكية وكذلك تطوير أنظمة التصنيع في كندا وخارجها، وزوجها الدكتور وجيه المراغي، لحصوله على وسام الشرف الكندي، حيث ضم اللقاء كلا من:

السفير أحمد ابو زيد، سفير مصر في أوتاوا، والسيدة حرمه، والعمدة دورين أسعد، عمدة مدينة بروسار بمقاطعة كيبيك، أول عمدة مصرية فى تاريخ كندا منذ اكتشافها فى القرن الخامس عشر الميلادى، النائب شريف سبعاوي، أول نائب مصري في برلمان أونتاريو، والدكتور محمد الحلوجي، مؤسس نادي النيل في كندا، وعدد كبير من المصريين في كندا، من أعضاء النادي المصري الكندي، وأعضاء الجمعية المصرية الكندية للتراث.

استهل اللقاء بالسلام الجمهوري، متضمنا فيديو للعلم المصري على شلالات نياجرا، أحد أشهر الشلالات عالميا، لأول مرة، حيث أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عميق شكرها للجالية المصرية في كندا على الدعوة الكريمة، مهنئة العالمين القديرين د.المراغي، على منحهما هذا التكريم.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن نادي النيل في كندا له دور مشرف في دعم أبناء الجالية، مؤكدة أننا نشعر بفخر شديد لتكريم ونجاحات أبنائنا بالخارج، ونشعر أنه فخر لنا، وأشادت مكرم بحرص الزوجين المراغي على المشاركة في ورشة عمل "مصر تستطيع بالصناعة"، ونقل خبراتهم للوطن، مؤكدة فخرها بعطائهم وحرصهم على نقل الخبرة للأجيال الجديدة، وهو ما يؤكد وطنيتهم.

وأكدت مكرم أن مشاركة أول عمدة مصرية في كندا، وأول نائب في برلمان أونتاريو، يؤكد ان المصري يقدر، ومصر تستطيع، وأن السيدة المصرية عظيمة أيضا، وقادرة على النجاح وترك بصمة مميزة في شتى المجالات العلمية والسياسية وغيرها.

ونوهت مكرم، إلى أنها تتحدث من داخل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة العالقين في عدد من الدول، وتقديم أوجه الدعم اللازم مؤكدة أن الجاليات المصرية حول العالم تضرب أروع الامثلة في التعاون والإسراع لحل أي مشكلة تواجه أي مصري بالخارج.

وأكدت مكرم، أن شبابنا بالخارج من الدارسين في كندا قدموا نماذج جميلة في المشاركة في مبادرة شباب الدارسين بالخارج، وقدموا صورة مشرفة، في تفاعلهم ونجاحاتهم وإصرارهم على التفوق والتميز.

وقدمت وزيرة الهجرة شكرها لأبناء الجالية لدعمهم مبادرة "اتكلم عربي"، وأوصتهم بالتحدث باللغة العربية، لئلا ينفصلوا عن بلدهم، وأن المبادرة جرس إنذار للحفاظ على مبادئنا وهُويتنا.

وقدمت وزيرة الهجرة، شكرها للنادي المصري "نادي النيل" والجمعية المصرية الكندية للتراث، لحرصهم على الاحتفاء على تتويج العالمين الكبيرين المراغي، وكررت تحيتها لكل المشاركين في اللقاء، وحرصهم على الاحتفال بأبنائنا علمائنا.

من ناحيتهم، قدم أعضاء نادي النيل فيديو على أغنية "فيها حاجة حلوة"..مستعرضا الصور والفعاليات التي ضمت لقاءات الوزيرة مع أبناء الجالية المصرية في كندا خلال الاحتفال برفع العلم المصري على برلمان أونتاريو، وتخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالتراث والحضارة المصرية، والذي أخرجته "آية" طفلة مصرية في كندا عمرها 10 سنوات، حيث وعدتها الوزيرة بنشر الفيديو على منصات الوزارة، بعد مشاركة "آية" في الحديث باللغة العربية ضمن مبادرة "اتكلم عربي".