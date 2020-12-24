انت الان تتابع تفاصيل خبر تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم الخميس 24 ديسمبر في بعض البنوك الرسمية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الدولار اليوم ارتفاع طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020 في بعض البنوك الرسمية داخل جمهورية مصر العربية، حيث ارتفع السعر في البنك الأهلي المصري بقيمة قرشين فقط ليسجل 15.63جنيه للشراء، و15.73جنيه للبيع، مقابل جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ويعتبر بعض الخبراء سعر العملة هو ترمومتر أداء الاقتصاد في العديد من الدول، حيث أنه عندما تحدث تدفقات استثمارية في الدولة بالعملة الصعبة، فإن ذلك يدعم الاقتصاد بقوة، ولذا نجد أن الدولة المصرية سيطرت على سعر الدولار خلال الفترة الماضية وانخفض السعر، وذلك بعدما ارتفع خلال السنوات الماضية ووصل لأكثر من عشرون جنيها، حيث شهد سعر الجنيه أمام الدولار ارتفاع في العملة المحلية خلال الشهور القليلة الماضية.

ويتحدد سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية وفق عمليات العرض والطلب اليومية، وكلما زاد المعروض من الدولار خلال هذه الفترة تراجع سعر الدولار، والعكس، ونكشف لحضراتكم سعر الدولار الأمريكي في العديد من البنوك الرسمية داخل مصر خلال تعاملات منتصف اليوم.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري شراء 15.64 جنيه للشراء، أما البيع فقد سجل 15.74 جنيهاً، أما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري فقد سجل 15.63 جنيه للشراء ، 15.73 جنيهاً للبيع، بينما السعر في بنك مصر فقد سجل منذ قليل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيهاً للبيع، أما في بنك عودة فقد سجل 15.75 جنيهاً للشراء مقبل 15.75 جنيهاً للبيع ،وسجل في بنك إسكندرية 15.64 جنيهاً للشراء، و15.74 للبيع، أما في بنك أبو ظبي فقد سجل الدولار منذ قليل 15.65 جنيهاً للشراء و 15.75 جنيهاً للبيع، ويمكن التعرف على سعر الدولار بتحديث مستمر من خلال رابط “سعر الدولار مصر فايف“