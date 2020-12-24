فيديو.. سحر القاضى: لابد أن يتم تقدير المعلم بشكل كافٍ.. وتمثيل المرأة فى البرلمان مشرف

قالت النائبة الوفدية سحر القاضى، عضو مجلس النواب:" من الضرورى أن نعطى للمعلم حقه وقدره سواء أجتماعيًا أو ماديًا، لأنه فى كل بيت مصرى أما أن تجد به معلم أو يتعامل مع معلم، ولابد أن يتم تقديره أقتصاديًا، حتى يكون شديد التعاون والحرص على نجاح المنظومة.

وتابعت القاضى خلال حديثها لــ دوت الخليج: أسعد أن تكون هذه الدورة البرلمانية الأولى التى يكون بها تمثيل المرأة بنسبة 25 %، وهذا يعبر عن تمكين المرأة سياسيًا.

وأشارت القاضى إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى أهتمام كبير بالمرأة المصرية، ويبرز ذلك فى المؤتمرات وتعييناته المتكررة للسيدات، وهذا يعكس بالتأكيد تقديره للمرأة.

وأكدت عضو مجلس النواب،على أن الملفات التى تخص المرأة المصرية، خاصة ما يتعلق بتمكينها سياسيًا ومجتمعيًا يأتى على رأس أولوياتها داخل البرلمان.