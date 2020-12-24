خاص ... عبدالحفيظ في جلسة مع أوباما للتوقيع للأهلي والوسيط "كهربا"

علم "دوت الخليج" من مصدر داخل النادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة داخل المارد الأحمر عقد جلسة سرية مع يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك، وصانع ألعاب الفريق الابيض من أجل إقناع اللاعب بالإنضمام لصفوف القلعة الحمراء.

وتأبع المصدر أن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم المارد الأحمر يعمل كوسيط للصفقة نظرا للعلاقة الكبيرة التي تربط كهربا بصانع العاب الفريق الأبيض.

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ويحاول "كهربا" لاعب نادي الزمالك السابق والنادي الاهلي الحالي، التأثير علي أوباما واقناعه باللعب للنادي الأهلي محاولا تذليل أي عقبات أمام اللاعب وإبراز المميزات التي ستعود على اللاعب حال التوقيع للمارد الأحمر.

ويحتاج الاهلي ليوسف أوباما ليكون بديل متميز في مركز صانع العاب في ظل غياب ناصر ماهر، بعد إصابته في الكتف، وإجراءه لعملية جراحية، بالإضافة إلى غياب محمد مجدي أفشة المصاب بفيروس كورونا ليكون أوباما خير بديل لهم.

يأتي هذا القرار بعد محاولات الزمالك في الفترة السابقة بإقناع اللاعب بالتجديد للقلعة البيضاء، والإستمرار مع الفريق في الفترة القادمة، من أجل الحفاظ علي القوام الاساسي للفريق ومنع تشتت الفرقة في الفترة الهامة القادمة.

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