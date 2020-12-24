جامعة الأزهر تقرر حل مشكلة طلاب كلية الزراعة بأسيوط وفصول السادات

عرض الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، موضوع طلاب كلية الزراعة بأسيوط على مجلس الجامعة خلال انعقاده اليوم.

وقرر مجلس الجامعة تحويل المتسبب في المشكلة للتحقيق، ووافق المجلس على أن يؤدي هولاء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة، وفي لجان منفصلة وخاصة بهم، مع الالتزام بأرقام جلوسهم الصادرة من الكلية التي تم ترشيحهم إليها والمقيدون بها بأسيوط او فصول السادات ؛ مراعاة لمصلحتهم، على أن يعود هولاء الطلاب إلى كليتهم بأسيوط بداية من الفصل الدراسي الثاني، مع سحب الموافقات على تحويلهم لصدورها دون اكتمال شرط التحويل.

وأوضح مجلس الجامعة أن تحويل الطلاب من كلية إلى أخرى مرتبط بشروط، أهمها: حصول الطالب الراغب في التحويل على الحد الأدنى لدرجات للكلية المحول إليها عام حصوله على شهادة الثانوية الأزهرية.

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وأشار مجلس الجامعة، إلى أن رئيس الجامعة جهة اعتماد فقط في موضوع تحويلات الطلاب بعد استيفاء الشروط والقواعد المنظمة لذلك.