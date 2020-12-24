عاجل| إصابة مهاجم الدراويش بفيروس كورونا

أعلن نادي الإسماعيلي إصابة اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف لفيروس كورونا وعزله في مقر إقامتة بالإسماعيلية وكانت آخر مواجهات الفريق أمام الجونة وانتهت بخسارة الإسماعيلي 1/2 .

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وقد صرح ريكاردو قائلاً: أنه محبط من قرار إقالته من منصبه في الدراويش عقب الخسارة أمام الجونة في الجولة الماضية وأن الفريق لن يحصد بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم .

والجدير بالذكر أن مدرب الفريق للدراويش طلعت يوسف لن يتولي قيادة الفريق في مباراة البنك الأهلي المقامة غداُ وعلى أن يتولى تدريب الفريق بعد هذا اللقاء.

