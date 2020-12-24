السيسي يتابع التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج "حياة كريمة".

وقد وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية، على نحو يساهم في الإسراع باستكمالها طبقاً للجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير والمواصفات، الأمر الذي يعزز من عوائد القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للاقتصاد الوطني من تلك المشروعات.

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كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج "حياة كريمة"، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على ضمان التدفقات المالية لهذا المشروع وتكثيف العمل به على نحو متناغم بين كافة قطاعات الدولة ذات الصلة، وذلك بالتركيز على كافة جوانب التطوير من الناحية الإنشائية والخدمية والمعيشية، بما يساهم في تخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين.