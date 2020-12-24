عاجل.. الزمالك يحسم مصير ساسي وينتقد موقف هذا الثنائي!

صرح عصام سالم المتحدث الرسمي للزمالك، عن أخر تطورات الفريق الأول وملف التجديد لنجوم الفريق مثل فرجاني ساسي وموقف مصطفى محمد من الرحيل.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في تصريحات تلفيزونية: المفاوضات مع ساسي وصلت لمراحل متقدمة للغاية، وخلال أيام قليلة سيسدل الستار على هذ الملف.

وواصل: رغبة فرجاني بالاستمرار مع الزمالك سهلت علينا الأمر، وهو يتعامل معنا باحترافية شديدة".

وأضاف: أما بالنسبة للثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم اللذان تقدما بشكوى رسمية، بسبب المستحقات المتأخرة هو تصرف غير لائق، لان فرجاني بالرغم أن نجوميته أكبر من الثنائي إلا أنه لم يتحدث نهائياً".

وتابع: "في الفترة الحالية جميع اللاعبين أخذوا مستحقاتهم المتآخرة وكانت كبيرة جداً".

وبشأن هداف الفريق مصطفى محمد وعروض الاحتراف التي انهالت عليه، أوضحك اللاعب لديه رغبة شديدة للاحتراف الخارجي، والإدارة تتفهم ذلك جيدًا، ولم ترفض ولكن نحدد الوقت المناسب الذي يفيد مصطفى والزمالك، وأفضل قيمة مالية تعود على النادي.