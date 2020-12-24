إصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب تروسيكل بمحافظة قنا

شهد مركز قفط وطريق نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الخميس، حادث انقلاب تروسيكل وموتوسيكل أسفر عن إصابة 4 أشخاص بقرية القلعة.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 في حادثتين متفرقتين بمركزي قفط وفرشوط ونقل المصابين لمستشفي قنا العام ومستشفي فرشوط.

وقال مصدر بمرفق إسعاف قنا، إن حادثي الانقلاب أسفرتا عن إصابة كلا من علي حسن، 25 عاما، كسر بالساق، وأحمد رفعت محمد، 20 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عز الدين عرابي، اشتباع ما بعد الارتجاج، أحمد عبادي دسوقي، نزيف في المخ

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الجدير بالذكر، أنه تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات ونقل المصابين لمستشفي قنا العام.