لماذا لا يلعب الاهلي في المحلة والاسماعيلية رغم لعب الزمالك علي نفس الملاعب؟

ساد العرف في الفترة الأخيرة برفض إقامة مباريات الأهلي داخل المدن الساحلية وأهمها الاسماعيلي، وكذلك ملعب غزل المحلة، وهو ما فتح الباب حول تسائل البعض " لماذل لا يلعب الاهلي داخل الاسماعيلية والمحلة" علي الرغم من لعب الغريم التقليدي الزمالك في نفس الملاعب.

ستاد اسماعيلية

أصبح رفض إقامة مباريات الاهلي في الاسماعيلية شبه محسومة للجميع، وهو الأمر الذي يثير تعجب جماهير الدروايش، وجماهير الزمالك بإعتبار أن لعب الزمالك في ملعب الاسماعيلي، وفي الوقت ذاته رفض إقامة مباريات للأهلي علي نفس الإستاد يعد مثال علي عدم تكافؤ الفرص بين القطبين الكبيرين ولكن ما هو رد لجنة المسابقات في هذا الأمر ؟

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دائما مايكون السبب في هذا الأمر هو السبب الأمني، وهو ماوضحه مدير لجنة المسابقات الأسبق "مازن مروزق" أن منع إقامة مباريات الاهلي داخل اسماعيلية، هو سبب أمني بحت وأن الامن لديه أسباب أمنية واردة من مصادر أمنية لا يستطيع الإفصاح عنها ويختلف الامر بالنسبة للزمالك عن الاهلي. دائما مايكون السبب في هذا الأمر هو السبب الأمني، وهو ماوضحه مدير لجنة المسابقات الأسبق "مازن مروزق" أن منع إقامة مباريات الاهلي داخل اسماعيلية، هو سبب أمني بحت وأن الامن لديه أسباب أمنية واردة من مصادر أمنية لا يستطيع الإفصاح عنها ويختلف الامر بالنسبة للزمالك عن الاهلي. يأتي هذا خشية وقوع أحداث أخري قد لا نحمد عقباها ، وفي هذا الإطار كان سبب تأجيلات مباريات الفريق الاحمر مع الاسماعيلي ، هو الأمر ذاته الذي تسبب في منع إقامة مباريات الاهلي في بورسعيد، علي خلفية الأحداث المؤسفة التي وقعت في 2012 والتي راح ضحيتها 74 مشجع من ابناء مصر. ستاد المحلة الأمر لم يختلف بالنسبة للمحلة، فقد رفض الأمن إقامة مباراة الاهلي الماضية أمام زعيم الفلاحين علي ملعب الغزل بالمحلة، والتي تم علي إثرها تبديل مباراة الدور الاول بمباراة الاهلي وغزل المحلة ليكون الأهلي صاحب الارض، علي أن تقام مباراة الدور الثاني علي ملعب الغزل، وحينها يكون الفريق قد حصل علي الموافقات الرسمية الخاصة بإقامة مباراة الاهلي علي ملعب المحلة. اقرأ أيضا: الأهلي ينعى رئيس نادي الزمالك