الأعلى للجامعات يناقش استعدادات امتحانات التيرم الأول

وتضمن جدول الأعمال للاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، مناقشة الاستعداد لامتحانات التيرم الأول والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من قبل الجامعات لمواجهة جائحة كورونا والتى تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة منتسبى القطاع الأكاديمى والوقاية من الإصابة بمرض كورونا.
وتناول المجلس فى اجتماعه بالجامعة البريطانية فى مصر، عددا من الموضوعات التى تساهم فى إستمرار مسيرة الريادة والتميز الأكاديمى للجامعات وفق خططها الاستراتيجية، كما استعرض المجلس عدداً من الموضوعات الهامة.
وأثنى الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، على الجهود الحالية التى تبذلها الدولة فى قطاع التعليم الأكاديمى من أجل ضمان استمرار عمل الجامعات رغم الظروف والتحديات الراهنة جراء الأزمات الناتجة عن جائحة كورونا، مؤكدا أن التعليم سيبقى ركيزة أساسية لنهضة الدول وتقدم المجتمعات.
وأشار حمد إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تمتلك القدرة على إيجاد حلول إبداعية للنهوض بالوطن والحفاظ على شعبه ومقدراته، وذلك من خلال خطط واستراتيجيات طموحة لتجاوز أزمة كورونا.
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