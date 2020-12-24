المصريين الأحرار يقدم مقترحات تخدم دول مبادرة الحزام والطريق

جدة - نرمين السيد - اختتمت دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، ملتقى "الحزام والطريق" مع الأحزاب المصرية، والذى استمر على مدار 3 أيام، لمناقشة مبادرة "الحزام والطريق"، وذلك عبر"الفيديو كونفرانس.





شارك خلال الجلسة الرئيسية الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وطرح مقترحات جادة تخدم البلدين وجميع الدول المشتركة فى الحزام والطريق، حيث استجابت القيادات الصينية لدعوة رئيس حزب المصريين الأحرار بضرورة تنظيم لقاءات دورية بين اللجان الاقتصادية للأحزاب لتبادل الرؤى والدراسات بما يخدم مبادرة الحزام. واقترح المصريين الأحرار، وفقا لبيان صحفى، ضرورة عقد ورش عمل مشتركة للجان وأمانات الإعلام والثقافة والفنون لإعداد رؤية مشتركة تعمل على نشر الوعى بين المواطنين بأهمية الحزام والطريق وأثره الإيجابى لتحقيق التنمية ورخاء الشعوب. ووعد أعضاء الجلسة الختامية بدراسة وبحث المقترحات الجادة والفاعلة بما يعود بالنفع للجميع. وشارك فى أعمال جلسات الملتقى الدكتورة هبة تراضى، واصل أمين تنظيم الحزب ورئيس اللجنة الاقتصادية وطرحت رؤية شاملة، وريمون ناجى مدير المركز الإعلامى للحزب وعرض تصورا يخدم مبادرة الحزام من الجوانب الإعلامية والثقافية ومواجهة المعوقات.

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