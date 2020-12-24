نادى القضاة ينعى المستشار أحمد بكرى

جدة - نرمين السيد - قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا ينعى فيه المستشار أحمد البكرى رئيس الاستئناف.





وأعرب أعضاء نادى قضاة مصر فى البيان، اليوم الخميس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وزملائه ومحبيه، داعين الله أن يرزقهم الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.

والمستشار أحمد بكرى من مواليد محافظة الفيوم، تخرج فى كلية الحقوق، وتدرج فى العمل القضائى بداية من النيابة العامة بكل درجاتها المختلفة من رئيس نيابة حتى وصل إلى درجة محامى عام أول.

وتدرج للعمل كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة لفترة من الزمن ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة.