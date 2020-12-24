بينهم 8 من ذوى الهمم.. تعيين 1193 شابا بالقطاع الخاص فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1193 شابا من مختلف المؤهلات من بينهم 8 من ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 68 فرص عمل، فضلا عن استخراج 698 شهادة قياس مستوى مهارة ونفس العدد رخصة مزاولة مهنة.





وقال وزير القوى العاملة فى بيان اليوم الخميس، إن المديرية سجلت 50 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صرف منحا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 7 "منحة مولود" بإجمالى 14 ألف جنيه، و9 منح زواج بمبلغ 27 ألف جنيه، و3 منح وفاة بمبلغ 6 آلاف جنيه، وصرف 6.779 جنيها كرعاية صحية لـ3 حالات لعمل عمليات جراحية صغرى وعلاج. وأضاف السيد الخطيب، مدير المديرية، فى تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضى، أن المديرية فتشت فى مجال السلامة والصحة المهنية على 330 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا، وأسفر ذلك عن رصد 3 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتم عزلها.

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