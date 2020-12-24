بتكليف رئاسى.. وزيرا التضامن والقوى العاملة يبحثان تحسين معاشات التشكيليين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا للتكليف الرئاسى بتحسين معاشات الفنانين التشكليين، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، وفقا لبيان صحفى، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى، وتحسين معاشات الفنانين التشكيليين، مشيرة إلى أن التكليف الرئاسى يتمثل فى بلورة مطالب نقابة الفنانين التشكيليين وذلك فى إطار أحكام قانون الصناديق الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وفى ضوء التجارب الدولية فى مد الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين فى القطاع الفنى والابداعي، بالإضافة و بما يضمن حصولهم على المعاش التأمينى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد الفنانين المسجلين على قواعد بيانات التأمينات 1654 بنسبة تغطية تأمينية 4.4%، مشيرة إلى أن الفنان يسدد 21% من فئة دخل الاشتراك التى يرغب بها الاشتراك، كما أن الفنانين أصحاب الدخول المرتفعة (فوق 7000 جنيه) يمكنهم الاشتراك بنظام المعاش الإضافى وسداد نسبة 10% من شرائح الدخل بحد أقصى 14000 جنيه.

وأوضحت القباج أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين تتمثل فى حصر وتسجيل الفنانين على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع النقابات المختلفة التى تمثلهم مما يسهل مد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النقابات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لخضوع أعضاء نقابات الفنية والتشكيلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والنقابات الفنية لشمول أعضائهم بمظلة التأمين الاجتماعى، بالإضافة إلى دراسة شمول غير القادرين من الفنانين بالتأمين الصحى، والشراكة بين الوزارة وممثلى النقابات الفنية والمجتمع المدنى فى القيام بحملات توعية لهذه الفئة بأهمية التأمين الاجتماعى.

ومن جانبه قدم محمد سعفان وزير القوى العاملة الشكر لوزيرة التضامن على الدعوة الكريمة، مؤكدا أن العمل يتم بين أجهزة الدولة ووزاراتها كوحدة واحدة، بتوجيهات من القيادة السياسية الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها حتى يحيا حياة كريمة لائقة، يتمتع فيها بحقوقه ويؤدى فيها واجباته.

وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد فرق بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة، ونسعى جاهدين لمناقشة الأمور المشتركة، لافتا إلى أنه لا مانع من التعاون معها فى أى ملف يخص حقوق العمال، والنقابات العمالية والمهنية، أو تقديم المساعدة فى أى أمر آخر أو تقديم أفكار من شأنها أن تساعد أى فئة من الفئات التى يمكن أن تتعرض للعديد من الأمور التى لا تستطيع مواجهتها، والتفكير معاً لحل كل تلك المشكلات، وهو أمر واجب على جميع الأطراف.

وقال سعفان: إنه يجب أن نكون على استعداد دائماً لخدمة كل ما يطلبه العمال فى أى مكان، مع ضرورة سماع تفاصيل مشكلاتهم، والسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها حتى لو تطلب الأمر التعامل مع جهات أخرى من شأنها أن تساهم فى حلها.

ووجه الوزير بضرورة دراسة القوانين المنظمة لعمل تلك النقابات التى تقوم على خدمة الفنانين على مختلف فئاتهم، مع إعادة النظر بشكل كامل فيها، بعمل إيراد دائم للنقابة يحصل من الفنانين تغذى به النقابة الصناديق المخصصة لصرف المعاشات والبدلات الخاصة بهم، للارتقاء بمستواها بما هو لائق ومقبول.

وأضاف وزير وزير القوى العاملة، أن الأعضاء القانونيين فى النقابات مطلوب منهم تقديم تصور بنقاط القوة والضعف فى تشريعاتهم المنظمة لعمل النقابات المنضمين إليها، لتكون بمثابة النور الذى تمضى على دربه اللجنة المشكلة، لإيجاد حلول ذاتية يوافق عليها كل الأطراف.

ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، على خضوع جميع المصريين لمظلة التأمين الاجتماعى، مستعرضا مزايا نظام التأمين الاجتماعى المصرى وتغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأعلن عوض، استعداد الهيئة على تقديم كافة التعاون و الدعم الممكن لجميع أعضاء النقابات الفنية للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعى كأصحاب أعمال، مشيرا إلى ضرورة رفع الوعى التأمينى لدى جموع الشعب المصرى.

فى حين قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم دراسة وضع صندوق معاشات الفنانين فى إطار أحكام قانون 54 لسنة 75، مشيرا إلى أنه سيتم الوقوف على الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالى الصندوق واستدامته.

وأشار إلى أهمية مراجعة التشريعات الحالية، وقوانين إنشاء النقابات الفنية والتشريعية، خاصة المواد المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للفنانين وأسرهم، ووضع معايير لتحسين موارد النقابات.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعى والقوى العامة والثقافة، فضلا عن ممثلين عن النقابات فى المجال القانونى والفنى ومجموعة من الفنانين باعتبارهم أكثر المتأثرين بالمشكلات والأقدر على تقديم مقترحات لحلها، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء.