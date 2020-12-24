صور.. شعراوى: دورة تدريبية لرفع مهارات العاملين بمشروع القضية السكانية

جدة - نرمين السيد - ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع القادم، دورة تدريبية عن "ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم فى السياسات السكانية" ويستفيد من الدورة 30 متدربا من العاملين بوحدات المشروع بهدف رفع مستوى الكوادر التى تعمل بالمحافظات.





جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، حرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع أجهزة الدولة لدعم التحسن فى معدلات النمو السكانى وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التى تواجه التنمية، موضحا أن الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية فى 10 محافظات هى: الجيزة والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ويهدف إلى إعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلى من حيث المشاركة فى التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية بالوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية تكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكانى باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وأوضح أن الوحدة قامت بوضع آلية للمتابعة وإعداد التقارير على مستوى المحافظات ترتبط بلوحة المعلومات بطريقة مميكنة وتطوير منصة لمشاركات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتعكس الأنشطة والتداخلات المخطط لها.

وأشار اللواء شعراوى إلى ضرورة دعم الشراكات والأفكار الابتكارية المقترحة للشباب للعمل على دمجهم فى عملية اتخاذ القرار بجانب تسريع الاستجابة مع الجهات المسؤولة لمعالجة الفجوات التنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المشكلات التى تعترض حل القضية السكانية.

وفى نفس السياق ينظم أيضاً مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع القادم 3 دورات تدريبية هى إعداد مدربين TOT وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلى وباستخدام برنامج SPSS للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات، وإدارة وسائل التواصل المجتمعى للتسويق الحكومى وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومراكز التدريب، ويستفيد من هذه الدورات 102 متدربين.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية اليوم الخميس، بتخريج 117 متدربا أنهوا 4 دورات هى رفع مهارات المديرين والعاملين بمكاتب مشروعك، وتنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية، والتخطيط العمرانى، والمشروعات والإشغالات والمحلات، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين فى وحدات المتغيرات المكانية، ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى، إضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية.