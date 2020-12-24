”سعفان” و”القصير”و”المطيري” يتفقدون وحدات التدريب المتنقلة بعد تحديثها بالجهود الذاتية تمهيداً لإطلاقها

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، والسيد القصير وزير الزراعة، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، بديوان عام وزارة القوي العاملة وحدات التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة ، والتي تم تطويرها وتحديثها تمهيداً لإطلاقها في قري ونجوع 14 محافظة من محافظات الجمهورية قريبا، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير 44 وحدة تباعا بالجهود الذاتية، فضلًا عن تحديث وتطوير 38 مركزا ثابتا للتدريب بمديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وأكد "سعفان" أن هذه الوحدات ستجوب القرى والنجوع البعيدة، والتي يصعب على الشباب فيها الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، وذلك لتدريبهم على احتياجات سوق العمل، ومجاراة احتياجاته الحالية والمستقبلية ، وإستكمالاً للمراحل الثلاث السابقة والتي تم فيها إطلاق 13 وحدة تدريب تعمل في قرى 13 محافظة.

وشدد الوزير علي أن تطوير ملف التدريب يعتبر من الاهتمامات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، وذلك لربط التدريب بالتشغيل، للحد من نسب البطالة.

وقال: "نحاول جعل الشباب قادرًا على اقتحام سوق العمل عن طريق تدريبه، كون الشباب سيقود قاطرة البناء والتنمية، واعتباره رأس مال الدولة المصرية بما يمتلكه من قدرات وإمكانات، تجعله أهلًا لقيادة التنمية في بلاده، وهو ما يعتمد أساسًا على تطوير ملف التدريب بالصورة المُثلى، كونه يعتبر الأساس والبناء لعملية التنمية، والتي تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030".

وأضاف الوزير أن هذه الوحدات تقوم بتدريب الشباب من الجنسين على 3 مهن من المهن التي يحتاجها سوق العمل في قري محافظات الجمهورية ، وتعمل على تأهيل الشباب والفتيات وصقل مهاراتهم في مهنة التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل، كبداية لتأسيس مشروع يدر الدخل عليهم ، بما يحسن من نوعية حياتهم ورفع مستويات المعيشة الخاصة بهم.

من جانبهم أشاد القصير والمطيري بجهود الوزارة في تطوير وتحديث تلك الوحدات ، معربين عن سعادتهم البالغة بتطوير هذه الوحدات بهذا الشكل الذي يليق بتطوير ملطف التدريب المهني وتجديده ، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية البالغ بالشباب وتوفير "حياة كريمة " لجميع المصريين، فضلا عن مبادرات الوزارة فى اهتمامها بكل فئات العمال من مبادرة "مهنتك مستقبلك"، ومصر بكم أجمل، والمبادرة الأخيرة "صيادي مصر" لدعم صغار الصيادين في كافة أنحاء الجمهورية.