نادي القضاه ينعي المستشار أحمد البكري

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا ينعي فيه المستشار أحمد البكري رئيس الاستئناف جاء فيه ينعي مجلس إدارة نادي قضاة مصر ببالغ الأسى والحزن المستشار / أحمد البكري رئيس الاستئناف الذي وافته المنية وإذ يعرب نادي قضاة مصر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وزملائه ومحبيه داعين الله أن يرزقهم الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون

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