قالت زوجة بيج رامى، إن زوجها يعرف طريق النجاح جيدا، وأنها كانت دائمة مساندة له طوال مشواره، مضيفة إن النجاح وتحقيق الميدالية الذهبية ببطولة مستر أولمبيا 2020 هون كل المتاعب التى قابلها خلال مشواره.
وأضافت زوجة بيج رامى، إن إصابته بكورونا لم تمنعه من تحقيق النجاح، واللحظات الصعبة عدت على خير، متابعة أنها سعيدة جدا بالنجاح، وفى أول مكالمة بعد البطولة قال لها زوجها "حلمنا أتحقق".
وكان مطار القاهرة الدولى قد استقبل اليوم البطل المصرى بيج رامى، عائدًا من نيويورك بعدما حقق الميدالية الذهبية في بطولة مستر اوليمبيا 2020، والتي شارك فيها باسم مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زوجة بيج رامى تكشف أول مكالمة لها مع بطل مصر عقب فوزه بمستر أولمبيا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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