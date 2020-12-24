أبو العينين ينعى المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، ومجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني واللاعبون، وأسرة النادي، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك.

وتقدم أبو العينين ونادي سيراميكا كليوباترا بخالص العزاء لجماهير الكرة المصرية بشكل عام، وجمهور الزمالك بشكل خاص، داعين المولى المولى عز وجل، أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.