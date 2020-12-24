قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد، أن اللجنة العلمية توسعت في استخدام مضادات التجلط في البروتوكول الثاني لعلاج فيروس كورونا في أبريل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام ودور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
وأضافت العسال أن أول ١٢ يوم من العدوي بكورونا ستطيع مضادات الفيروسات العمل علي الحالة، ولكن بعد مرور هذا الوقت ستيدأ فاعلية مضادات الفيروسات في الانخفاض.
وأضافت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن جهود اللجنة العلمية، أنه تم تحديث البرتوكول العلاجى 4 مرات منذ بداية الجائحة حتى الآن، وتم استخدام أدوية حديثة فى علاج الأعراض.
ومن المقرر أن تكشف الصحة خلال المؤتمر، عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام، ودور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمي، فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيهان العسال: تحديث برتوكول علاج فيروس كورونا 4 مرات والنتائج مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.