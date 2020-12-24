خلال استقباله لــ الجربا.. شكري يؤكد دعم مصر لتسوية شاملة للأزمة السورية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، الشيخ أحمد الجربا، رئيس تيار الغد السوري.
وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء استهدف بحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، حيث أكد الوزير شكري دعم مصر لجميع الجهود الرامية للتوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تُعيد الأمن والاستقرار لسوريا الشقيقة وتحفظ وحدة وسلامة أراضيها، وتحقق تطلعات الشعب السوري وتحفظ مقدراته، وبما يُسهم في اقتلاع جذور الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
وأصبحت التدخلات العسكرية التركية في الأراضي العربية، سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق، مصدر قلق ورفض واستهجان من الدول العربية جميعا، كما أن الاعتداء التركي السافر على سوريا يعمل على تقطيع الوطن السوري من خلال تغيير التركيبة السكانية، إضافة لدعم أنقرة الكامل لتفشي الإرهاب بالمنطقة واستغلال ظروف سوريا القاسية.
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