هاني أباظة: البرلمان يجب أن ينسق مع الحكومة لحل مشكلات التعليم الخاص

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أحمد جودة - القاهرة - قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه سينضم للجنة التعليم بالمجلس وسيترشح على وكالة اللجنة، موضحًا أن حل مشكلات التعليم من أهم أولوياته.

وأٔوضح "أباظة" أن البرلمان يجب أن ينسق مع الحكومة لحل مشكلات التعليم الخاص، مضيفا "مصاريف المدارس الخاصة تحتاج إلى حوار مجتمعي والمواطن يعاني والطبقة المتوسطة لا تحتمل هذا الأمر".

وقال أباظة "لا يمكن أن نقبل بفكرة تسول أولياء الأمور أمام المدارس حتى يتمكنوا من ضم أولادهم لمدارس بعينها، مشددًا على أهمية رفع كفاءة التعليم الفني بقوله "وضعه غير مرضي لجميع الأطراف ولابد من تأهيل المعلم أيضًا بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية وأطراف العملية التعليمية".

و حول فكرة إمكانية التحالف بين الأحزاب والقوى السياسية تحت قبة البرلمان، قال: "كل حزب له أفكاره وأيديولوجياته الوطنية والتنسيق قد يكون في قضايا والاختلاف في قضايا أخرى".

وقال أباظة "حزب الوفد يمثل المعارضة الوطنية من أجل المصلحة العليا للدولة المصرية، مضيفًا "لا يمكن أن تكون المعارضة من أجل المعارضة وكل حزب يعمل وفقا لفكره وتوجهاته"، مشددًا على أن التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية أمر طبيعي خاصة في القضايا الوطنية الوطنية التي تخدم على المصلحة العليا".

وكان قد أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب الجدول الزمني لحفل استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(20212026) بنظامي الفردي والقائمة، ليكون على مدار (6) أيام، بدءًا من الثلاثاء الماضي..

وأكد المستشار محمود فوزي أنه نظرًا للاجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالامانة العامة والإعلاميين، قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة ايام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعًا للتزاحم،على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).

وأوضح أمين عام مجلس النواب أنه سيتم استقبال الاعضاء المنتخبين القائمة والفردي، وفقًا للمواعيد الآتية:

أولا: أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم، كالآتي:

-الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.

- الأربعاء23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.

- الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب.

ثانيا: أعضاء المجلس بالنظام الفردي سيتم استقبالهم، كالآتي:

- الاحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة،الجيزة، القليوبية،الاسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب.

- الاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس،الشرقية،الدقهلية،دمياط،الغربية،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب.

الثلاثاء 29ديسمبر: نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف،المنيا،اسيوط،سوهاج،قنا،الاقصر،اسوان،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.

وناشدت الأمانة العامة النواب الجدد الالتزام بالأيام المحددة لكل منهم، وفقا للجدول الزمني المعلن، منعًا للتزاحم.

