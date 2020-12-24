فيديو.. نجلاء رياض تحدد أولوياتها التشريعية.. وتؤكد: المرأة تعيش عصرها الذهبى

قالت النائبة نجلاء رياض، عضو مجلس النواب، إن الملفات المتعلقة بالمجتمع المدنى وما يتعلق بالمرأة الصعيدية بالتحديد، والشباب كذلك، ستكون على رأس أولوياتى داخل مجلس النواب المقبل.

وتابعت عضو مجلس النواب، خلال حديثها لــ دوت الخليج، المرأة فى تلك الفترة من تاريخ مصر، تعيش من وجهة نظرى عصرها الذهبى، فى ظل التعديلات الدستورية، وحرص المجتمع على أن المرأة تمثل 25% من مقاعد البرلمان.

وأضافت رياض، أنوى الترشح على لجنة التضامن الاجتماعى، لما تمثلى لي من قرب على المستوى العملى.