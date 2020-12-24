"أمهات مصر" يكشفن عن مصادر تعلم أبنائهم فى ظل جائحة كورونا

كشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك عدة مصادر للتعلم يعتمد عليها الطلاب وأولياء أمورهم في ظل عدم ذهاب أغلبهم إلي المدرسة بسبب جائحة كورونا، علي رأسهم الأم.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن الطلاب يعتمدون بشكل أساسى الآن على الكتب الخارجية والمنصات التعليمية، خاصة قناة "مدرستنا" واليوتيوب وبعضهم يحصل علي دروس خصوصية سواء أون لاين، أو التعامل مع مدرس، إضافة إلى الاستعانة بمدرسى المدرسة والمجموعات المدرسية.

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم، بجعل الوحدة الأخيرة بالمناهج للإطلاع فقط ومراعاة ظروف الطلاب في ظل جائحة كورونا، وكذلك الاعتماد بشكل أساسي علي حصص الأون لاين كبديل لعدم ذهاب أغلبهم إلي المدارس، ومراعاة ذلك عند وضع الإمتحانات.

وتفاعل مئات أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "المصدر الأساسى والوحيد أكيد الأم، إحنا بنشرح وبنذاكر وبنحل سواء كتب المدرسه أو كتب خارجيه واللى بيوقف قدامنا بندور عليه بأى وسيله سواء قنوات اليوتيوب أو أى لينكات بنتداولها كأمهات مع بعض لبعض الدروس أو مدرسين المدرسه الأفاضل يبعته على جروبات الفصول لأى أماكن فيها شرح توضيحى أو ملازم زياده للحل أو الشرح المهم إن الشخص الوحيد اللى طالع عينه فى المنظومه التعليميه السنادى الأمهات، محتاجين تكريم دولى بصراحه ربنا يهون".

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