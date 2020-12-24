كشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك عدة مصادر للتعلم يعتمد عليها الطلاب وأولياء أمورهم في ظل عدم ذهاب أغلبهم إلي المدرسة بسبب جائحة كورونا، علي رأسهم الأم.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن الطلاب يعتمدون بشكل أساسى الآن على الكتب الخارجية والمنصات التعليمية، خاصة قناة "مدرستنا" واليوتيوب وبعضهم يحصل علي دروس خصوصية سواء أون لاين، أو التعامل مع مدرس، إضافة إلى الاستعانة بمدرسى المدرسة والمجموعات المدرسية.
وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم، بجعل الوحدة الأخيرة بالمناهج للإطلاع فقط ومراعاة ظروف الطلاب في ظل جائحة كورونا، وكذلك الاعتماد بشكل أساسي علي حصص الأون لاين كبديل لعدم ذهاب أغلبهم إلي المدارس، ومراعاة ذلك عند وضع الإمتحانات.
وتفاعل مئات أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "المصدر الأساسى والوحيد أكيد الأم، إحنا بنشرح وبنذاكر وبنحل سواء كتب المدرسه أو كتب خارجيه واللى بيوقف قدامنا بندور عليه بأى وسيله سواء قنوات اليوتيوب أو أى لينكات بنتداولها كأمهات مع بعض لبعض الدروس أو مدرسين المدرسه الأفاضل يبعته على جروبات الفصول لأى أماكن فيها شرح توضيحى أو ملازم زياده للحل أو الشرح المهم إن الشخص الوحيد اللى طالع عينه فى المنظومه التعليميه السنادى الأمهات، محتاجين تكريم دولى بصراحه ربنا يهون".
اقرأ أيضًا: "أمهات مصر" يعلق على قرارات وتصريحات وزير التعليم الأخيرة
وأضافت ولي أمر أخري: "أنا عندى اتنين حولتهم لمدرسه حكومي، وطفله في مدرسة خاصة، الحكومي اعتماد الكلي علي شرحي أنا ليهم والكتب الخارجيه والمواد التقيله دروس، أما البنوته في الخاص اعتمادى الكلى علي المدرسه مدرسين محترمين جدا ممتازين ما عدا مادة الحساب أنا بساعد فيها من الكتب الخارجيه وسؤال البعض، وياريت ينزل دليل لولى الأمر في مذاكرة الحساب للنظام الجديد تعبنا بجد".
وذكرت ولي أمر أخري: "الشرح من المدرسة وفيديوهات الأونلاين والمذاكرة والكتب الخارجية وبوكليت المدرسة"، وتابعت أخري: "موقع مدرستنا بجد ممتاز، واليوتيوب والكتب الخارجية وبنك المعرفه والمدرسه طبعا دي الأساس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "أمهات مصر" يكشفن عن مصادر تعلم أبنائهم فى ظل جائحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.