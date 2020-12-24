أبرز10 تصريحات للراحل أحمد البكري رئيس الزمالك السابق

انتهت الحكاية التي لم تبدأ، وأُعلن اليوم وفاة رئيس الزمالك المؤقت المستشار"احمد البكري" رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء من قبل وزارة الشباب والرياضة خلفا لمرتضي منصور رئيس الزمالك السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا .

وتم حجزه بإحدى مستشفيات الجيزة، بعد أيام قليلة من توليه المسئولية كرئيس لنادي الزمالك خلفا لمجلس الإدارة الذي كان يرأسه مرتضى منصور، والذي تم حله من قبل وزارة الشباب والرياضة، بعدما تم إثبات عدة مخالفات مالية، أقرتها اللجنة التي كلفتها وزارة الشباب والرياضة للتفتيش داخل نادي الزمالك.

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دوت الخليج يرصد أبرز10 تصريحات للمستشار احمد البكري دوت الخليج يرصد أبرز10 تصريحات للمستشار احمد البكري 1_ سندعم الفريق وكيان نادي الزمالك الكبير بكل قوة 2_ سأعيد العضويات المشطوبة في القلعة البيضاء وفقاً للقانون ولا نية لتغير اللائحة . 3_علاقتنا جيدة مع كل الأندية و مع وزير الشباب والرياضة و اللجنة الاوليمبية 4_ جئنا لإدارة الزمالك لمدة عام واحد ولنا الحق في خوض الإنتخابات الرئيسية ولكن لا نية لنا في ذلك. 5_ أهنيء النادي الأهلي بفوزه ببطولة إفريقيا، ونتمني عودة العلاقه بكل حب واحترام.. الأهلي والزمالك قطبين كبيران ولا يوجد من يعكر العلاقة بيننا. اقرأ أيضا: بالصور... تعرف علي أول تعليق لمرتضي منصور بعد وفاة رئيس الزمالك



6_ سنستعين بلجنة حكماء تضم كل من كمال درويش وفهمي عمر وأحمد مصطفي ومحمد عامر، كلهم شخصيات جيده ويمتلكون الخبرات التي تساعد علي إدارة نادي كبير بحجم الزمالك. 6_ سنستعين بلجنة حكماء تضم كل من كمال درويش وفهمي عمر وأحمد مصطفي ومحمد عامر، كلهم شخصيات جيده ويمتلكون الخبرات التي تساعد علي إدارة نادي كبير بحجم الزمالك. 7_ قيمة الزمالك كبيرة ونحن من أبناء النادي لم نتأخر في قبول تولي المسئولية. 8_ نعمل علي تجديد عقود لاعبي الفريق مثل فرجاني ساسي. 9_ مدرب فريق الزمالك مستمر ولا نية لرحيله ..ونقدم المسانده للجميع. 10_ لن يرحل أي لاعب من الفريق ..هدفنا الاستقرار والانضباط داخل جدران النادي. اقرأ ايضا: الأهلي ينعى رئيس نادي الزمالك