عاجل | الحضري يرفض الإنضمام للنجم الساحلي "صورة"

أعلن عصام الحضري حارس المنتخب المصري، وقائده الأسبق، عن رفضه لتولي مهمة تدريب الحراس داخل نادي النجم الساحلي التونسي، وذلك بظروف تتعلق بمرض والدته. وأكد الحضري أنه يكن كل مشاعر الحب والتقدير والعرفان لنادي الإيتوال إلا أنه بسبب تلك الظروف الطارئة فلن يكون متواجدا مع النجم الساحلي، في الفترة المقبلة.

ونشر عصام الحضري صورة تحمل عبارة "دايما معاك يا إيتوال"، وعلق عليها قائلا: " شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق ولكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي...أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد".

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