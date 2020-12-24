النائب محمد زكريا: وعى المواطنين يساعد على تخطي مرحلة الموجة الثانية لكورونا

يُهيب النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، المواطنين الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المُعلن عنها من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق لمكافحة فيروس كورونا اللعين، خاصة مع أنتشار السلاله الثانية للفيروس والتي تُعتبر أكثر شراسه من الأولى.

وقال "محي الدين"، خلال البيان الصادر له، إن هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الجمهورية العربية المصرية تحتاج إلى تكاتف من قبل المواطنين مع الحكومة للإنتقال منها إلى بر الأمان، مؤكدًا على أن الحكومة تبذل قصارى جهودها في تخطي هذه الازمة ولكن لم تستطيع بمفردها.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه يمكن أن تخطى مصر هذه الازمة بنجاح، وذلك من خلال مدى وعي المواطنين بخطورة المرحلة، والإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية من أرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي، وغيرها من الإجراءات، مُشيرًا إلى أن كل فرد مسؤول عن تصرفاته وعمن حوله، خصوصًا إذا كانوا ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس والتي كانت وزارة الصحة كشفت عنهم في وقت سابق.

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هذا وتستقبل الأمانة العامة للبرلمان، نحو 100 نائب يوميا من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.