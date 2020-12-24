النائب عمرو هندى: ملف المصريين بالخارج على رأس أولوياتى ببرلمان 2020

قال عمرو هندى، عضو مجلس النواب، عن المصريين بالخارج، إن ملف المصريين العاملين بالخارج يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والذي يتجاوز عددهم 10 مليون مواطن بما يمثل 10 % من تعداد الشعب المصري، وهناك طفرة كبيرة فى ما تم فى هذا الملف هلى وجه التحديد، وهذا يعد ترجمة حقيقة لاهتمامات رئيس الجمهورية بكل فئات الشعب المصرى.

وأكد هندى، فى كلمة للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنية العضوية اليوم، أن القيادة السياسية لا تتوانى عن رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، طبقاً لما جاء بنص للمادة 88 من الدستور وهناك أمثلة عديدة لذلكؤ وان الدولة المصرية ستعمل خلال الفترة المقبلة في إطار خطة متكاملة لمواجهة المشكلات والأزمات التي يتعرض لها المصريين المغتربين، بالتنسيق مع أعضاء مجلس، مؤكدا أن هذا الملف سيكون على رأس أجندته التشريعية خلال الفصل التشريعى الثانى.

اقرأ أيضًا..فيديو.. نجلاء رياض تحدد أولوياتها التشريعية.. وتؤكد: المرأة تعيش عصرها الذهبى



وأشاد عضو مجلس النواب، بتركيبة مجلس النواب 2020، والتعددية الحزبية، وأن البرلمان يضم مختلف التيارات بأفكار مختلفة ومتنوعة مما يثرى الحياة السياسية والحزبية، وينعكس على صوت المواطن تحت القبة فى العديد من الملفات والموضوعات التى تخص كافة الشرائح المجتمعية، كل حزب وفقا للايديولوجية الخاصة به، وسيكون هناك تنوع فى الأفكار والاراء جميعها فى صالح المواطن.