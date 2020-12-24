وفاة باحث بدار الإفتاء المصرية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

توفي الشيخ الشحات محمد عبدالرحمن عرابي، الباحث بإدارة التدقيق اللغوي بدار الإفتاء المصرية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ونعت دار الإفتاء المصرية، ببالغ الحزن ومزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، الشيخ الشحات محمد عبد الرحمن عرابي. اقرأ أيضًا..الإفتاء: الإسلام يدعو إلى التماسك بين طوائف المجتمع ونبذ الفتنة بين مواطني الدولة



وتقدمت دار الإفتاء، بخالص الدعاء له بالرحمة ولأهله ومحبيه بالصبر والرضا.

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