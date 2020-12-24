صفقة الأهلي المنتظرة تقترب.. ساعات قليلة تحسم الأمر

ذكرت تقارير صحفية بجنوب إفريقيا عن اقتراب سيرينو من الإنتقال للقلعة الحمراء في الإنتقالات الشتوية الحالية
وأفادت جريدة " الكيك اوف" الجنوب إفريقية " أن اللاعب الاورجوياني سيرينو قد وصل لطريق " مسدود" مع إدارة نادي صن داونز حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن النادي الجنوب إفريقي والإنضمام للمارد الأحمر.
وتابعت الصحيفة " النادي الاهلي عرض علي مهاجم صن داونز، ضعف الراتب الذي يتقاضاه في النادي الجنوب إفريقي من أجل تسهيل الإنتقال للمارد الأحمر خلال الفترة الحالية وقد تشهد الايام القليلة القادمة حسم الصفقة بشكل رسمي.
ويزيد الامور تفاؤل لدي جماهير الاهلي فكرة عدم مشاركة اللاعب مع الفريق في دوري الأبطال وهو ما يفتح الباب أمام اللاعب في الإنتقال للأهلي ولعب مباريات دوري أبطال إفريقيا لطالما لم يشارك اللاعب مع فريق أخر في نفس النسخة.
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يعد سيرينو هدف الاهلي في كل فترة إنتقالات سابقة، لكن أصبح تعاقد الاهلي مع اللاعب ضروريا، في ظل رغبة موسيماني المدير الفني للفريق بالتعاقد مع لاعبين من طراز خاص حسب تصريحات ضمن إستعداد الأحمر لكأس العالم المقرر المقرر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة مطلع فبراير القادم.
ويربط البعض بين علاقة موسيماني " المدير الفني الأسبق لصن دوانز،والذي سبق ولعب سيرينو تحت قيادته" وإمكانية تسهيل أنتقال اللاعب للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة خاصة في ظل إقتناع المدير الفني بإمكانيات اللاعب منذ توليه تدريب النادي الجنوب إفريقي.
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صندوانز صرح سابقا " سيرينو يتصرف بصورة غير مفهومة، وهو ما قد يجعل النادي يوافق علي رحيل اللاعب ، لاننا لا نريد تمرد في الفريق بل أن يكون اللاعب الذي يلعب ضمن صفوفنا شغوف باللعب معنا".
وتابع " اللاعب يريد الرحيل للأهلي المصري، لكن حتي الان لم يصلنا عرض مرضي من القلعة الحمراء، حيث قدم عرض بقيمة تساوي مليون دولار، وهي قيمة قليلة علي لاعب بحجم سيرينو مازال يتبقي في عقدة 4 مواسم مقبلة"
يذكر أن سيرينو لعب مع صنداونز خلال الموسم الماضي 41 مباراة، في مختلف البطولات سجل خلالهم 13 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة إستكمالا للمستوي المتميز الذي يقدمة اللاعب مع الفريق خلال الأعوام السابقة.
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