صفقة الأهلي المنتظرة تقترب.. ساعات قليلة تحسم الأمر

ذكرت تقارير صحفية بجنوب إفريقيا عن اقتراب سيرينو من الإنتقال للقلعة الحمراء في الإنتقالات الشتوية الحالية

وأفادت جريدة " الكيك اوف" الجنوب إفريقية " أن اللاعب الاورجوياني سيرينو قد وصل لطريق " مسدود" مع إدارة نادي صن داونز حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن النادي الجنوب إفريقي والإنضمام للمارد الأحمر.

وتابعت الصحيفة " النادي الاهلي عرض علي مهاجم صن داونز، ضعف الراتب الذي يتقاضاه في النادي الجنوب إفريقي من أجل تسهيل الإنتقال للمارد الأحمر خلال الفترة الحالية وقد تشهد الايام القليلة القادمة حسم الصفقة بشكل رسمي.

ويزيد الامور تفاؤل لدي جماهير الاهلي فكرة عدم مشاركة اللاعب مع الفريق في دوري الأبطال وهو ما يفتح الباب أمام اللاعب في الإنتقال للأهلي ولعب مباريات دوري أبطال إفريقيا لطالما لم يشارك اللاعب مع فريق أخر في نفس النسخة.

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