داليا مصطفى تحتفل بإنتهاء تصوير مسلسل في يوم وليلة "فيديو"

نشرت الفنانة داليا مصطفى، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في آخر يوم لتصوير أحداث مسلسل "في يوم وليلة"، وظهر معها أصدقاؤها وبالتحديد دفعة معهد الفنون المسرحية حسام فارس، ومحمد جمعة، معربة عن سعادتها البالغة لتواجدها في عمل فني واحد مع أصدقاءها بالمعهد خصوصًا الفنان أحمد رزق الذي لن يظهر في الفيديو بسبب تصوير آخر مشاهده.

وعلقت مصطفى على الفيديو قائلة: "حاسين إننا في المعهد مش في لوكيشن بره"، كما ظهر في الفيديو الفنان أحمد كرارة.



ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، أبرزهم صلاح عبدالله، وداليا مصطفى، وأحمد رزق، وآيتن عامر، ومحمد جمعة، وسوسن بدر، وأحمد كرارة، وحسام فارس، ومحمد مهران، وحسني شتا، وولاء الشريف، وإنتاج شركة سينرجي، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه على مدار 35 حلقة.

ومازح الفنان أحمد كرارة، وحسام فارس، زميلهما الفنان محمد جمعة والذي عُرف بشخصية "عم ضياء" وعبارته الشهيرة "كله رايح" خلال أحداث مسلسل "الوصية" أمام أكرم حسني، وأحمد أمين، وريم مصطفى، موجهين له الحديث قائلين: "مش عايزين كآبة.. شايف إن فيه أمل ولا كله رايح".

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وتدور أحداث مسلسل "في يوم وليلة" في إطار من الغموض والتشويق والإثارة، وتجسد الفنانة سوسن بدر شخصية "عفريتة" تعمل على مساعدة أحد الأبطال الذي يتورط في جريمة قتل غامضة.